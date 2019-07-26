ВОЗ: Число заражённых гепатитом В и С в мире может вырасти до 330 млн человек

В 2019 году количество заражённых вирусами гепатита В и С в мире может возрасти почти до 330 млн человек.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марк Балтрейс.

При этом, по его словам, в случае, если заражённые различными видами гепатита не получат необходимого лечения, к 2030 году от заболевания могут умереть 4,5 млн человек.

Гепатит является "молчаливым убийцей" так как соответствующий диагноз официально поставлен не всем.

По данным ВОЗ, лидером по числу заражённых вирусом гепатита в настоящее время является Пакистан - более 10 млн человек. На втором месте Китай, на третьем - Египет.