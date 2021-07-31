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Число заражений COVID-19 в мире приближается к 200 млн

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 200 млн Всего в мире зафиксировали 196 553 009 случаев коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 623 707 заболевших COVID-19.
Здоровье
31 июля 2021 г. 08:20
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 200 млн

Всего в мире зафиксировали 196 553 009 случаев коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 623 707 заболевших COVID-19.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 4 200 412.

Напомним, днем ранее ВОЗ сообщала о 595 149 выявленных инфицированных и 8 804 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.

В конце декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2). 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 196,5 milyon nəfəri ötüb

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