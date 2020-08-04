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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 18 миллионов

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 18 миллионов Число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло за сутки на 219 тысяч и превысило 18 миллионов, свыше 691 тысячи человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Report.
Здоровье
4 августа 2020 г. 22:22
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 18 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло за сутки на 219 тысяч и превысило 18 миллионов, свыше 691 тысячи человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Report.

По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 18 142 718, скончались 691 013 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в мире выявили 219 862 новых случая заражения COVID-19 и 4278 летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 18 milyonu ötdü

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