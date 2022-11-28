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Число выявленных за сутки заболевших COVID в КНР обновило рекорд

Число выявленных за сутки заболевших COVID в КНР обновило рекорд Более 40 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили в Китае за минувшие сутки.
Здоровье
28 ноября 2022 г. 12:10
Число выявленных за сутки заболевших COVID в КНР обновило рекорд

Более 40 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили в Китае за минувшие сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на официальные данные.

По данным агентства, в воскресенье в стране было выявлено 40 052 новых случая COVID-19, подавляющее большинство зараженных болеют бессимптомно. Это новый рекорд для Китая с начала пандемии коронавируса.

КНР осенью столкнулась с новой волной пандемии, которая сопровождается рекордными показателями заболеваемости. Власти страны продолжают придерживаться политики "нулевой терпимости" к коронавирусу и вводят строгие ограничительные меры. В воскресенье в ряде регионов страны прошли акции протеста против антиковидных ограничений.

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