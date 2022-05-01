Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 513 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 513 млн 483 тыс. 223.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 513 млн 483 тыс. 223.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 235 тыс. 415 человек.

В мире также сделали 11 млрд 357 млн 323 тыс. 466 прививок против коронавируса.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 81 млн 349 тыс. 65 и 993 тыс. 712

Индия - 43 млн 79 тыс. 188 и 523 тыс. 843

Бразилия - 30 млн 448 тыс. 236 и 663 тыс. 736

Франция - 28 млн 835 тыс. 895 и 146 тыс. 967

Германия - 24 млн 809 тыс. 785 и 135 тыс. 461

Великобритания - 22 млн 213 тыс. 972 и 175 тыс. 552.