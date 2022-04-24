Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 509 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 509 200 543.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 509 200 543.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 217 054 человека.

Также в мире сделали 11 233 846 427 прививок против коронавируса.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 80 971 930 и 991 231.

Индия - 43 057 545 и 522 193.

Бразилия - 30 345 808 и 662 855.

Франция - 28 435 100 и 146 057.

Германия - 24 180 512 и 134 179.

Великобритания - 22 106 306 и 173 985.