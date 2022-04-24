Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 509 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 509 200 543.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 217 054 человека.
Также в мире сделали 11 233 846 427 прививок против коронавируса.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 80 971 930 и 991 231.
Индия - 43 057 545 и 522 193.
Бразилия - 30 345 808 и 662 855.
Франция - 28 435 100 и 146 057.
Германия - 24 180 512 и 134 179.
Великобритания - 22 106 306 и 173 985.