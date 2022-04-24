О нас
Аудио новости

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 509 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 509 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 509 200 543.
Здоровье
24 апреля 2022 г. 12:23
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 509 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 509 200 543.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 217 054 человека.

Также в мире сделали 11 233 846 427 прививок против коронавируса.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 80 971 930 и 991 231.

Индия - 43 057 545 и 522 193.

Бразилия - 30 345 808 и 662 855.

Франция - 28 435 100 и 146 057.

Германия - 24 180 512 и 134 179.

Великобритания - 22 106 306 и 173 985.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 509 milyonu keçib

Другие новости из категории

В Азербайджане за сутки 19 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 19 человек заразились коронавирусом
23 апреля 2022 г. 16:41
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 4 363 человека
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 4 363 человека
23 апреля 2022 г. 16:40
TƏBİB перешел на усиленный режим работы в связи со Съездом Победы
ФотоTƏBİB перешел на усиленный режим работы в связи со Съездом Победы
22 апреля 2022 г. 19:01
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 4,8 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 4,8 тыс. человек
22 апреля 2022 г. 16:40
В Азербайджане за сутки 12 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 12 человек заразились коронавирусом
22 апреля 2022 г. 16:35
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
С 1 мая в Азербайджане отменяется масочный режим
С 1 мая в Азербайджане отменяется масочный режим
22 апреля 2022 г. 13:56
В регионах с низким уровнем вакцинации будет проведен мониторинг
В регионах с низким уровнем вакцинации будет проведен мониторинг
22 апреля 2022 г. 12:00
Завотделом: Готовится список детей, не прошедших плановую вакцинацию
Завотделом: Готовится список детей, не прошедших плановую вакцинацию
22 апреля 2022 г. 11:41
В Азербайджане за сутки 33 человека заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 33 человека заразились коронавирусом
21 апреля 2022 г. 16:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi