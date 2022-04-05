Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 494 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 493 млн 675 тыс. 18.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 493 млн 675 тыс. 18.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 169 тыс. 931 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

Список возглавляют США, где число инфицированных и скончавшихся соответственно составило 81 млн 833 тыс. 473 и 1 млн. 008 тыс. 201, далее идут Индия – 43 млн 29 тыс. 839 и 521 тыс. 416, Бразилия – 30 млн 15 тыс. 357 и 660 тыс. 570, Франция – 26 млн 218 тыс. 724 и 143 тыс. 699.

Великобритания на пятом месте с показателями 21 млн 522 тыс. 955 и 166 тыс. 378 соответственно, Германия на шестом – 21 млн 769 тыс. 26 и 130 тыс. 713.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 792,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 16 человек, Индии - 371, Бразилии - 3 тыс. 69, Франции - 2 тыс. 177, Великобритании - 2 тыс. 420, Германии - 1 тыс. 551.