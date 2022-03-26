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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 479 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 479 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 479 005 560.
Здоровье
26 марта 2022 г. 10:43
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 479 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 479 005 560.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 114 208 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило: в США - 79 936777 и 976 505, Индии - 43 016 372 и 516 755 (данные на субботу не обновлялись), Бразилии - 29 809 769 и 658 855 человек. Далее идут Франция с показателями 24 967 222 и 142 597, Великобритания - 20 848 912 и 165 046 соответственно.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 788,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 000 человек, Индии - 371, Бразилии - 3 061, Франции - 2 161, Великобритании - 2 401.

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