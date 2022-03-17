Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 463,9 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 463 906 453.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 058 277 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 81 289 602 инфицированных коронавирусом, число летальных исходов составило 994 739.
Далее идет Индия с показателями 43 001 477 и 516 132 соответственно.
По количеству выявленных случаев COVID-19 на третьем месте находится Бразилия, где заразились 29 488 777 человек, из них скончался 656 231.
Затем идет Франция, где число инфицированных составило 23 943 801 , а умерших - 141 640.
Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 780,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 976 человек, в Индии - 368, в Бразилии - 3 049, во Франции - 2 146.