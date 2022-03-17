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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 463,9 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 463,9 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 463 906 453.
Здоровье
17 марта 2022 г. 10:35
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 463,9 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 463 906 453.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 058 277 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 81 289 602 инфицированных коронавирусом, число летальных исходов составило 994 739.

Далее идет Индия с показателями 43 001 477 и 516 132 соответственно.

По количеству выявленных случаев COVID-19 на третьем месте находится Бразилия, где заразились 29 488 777 человек, из них скончался 656 231.

Затем идет Франция, где число инфицированных составило 23 943 801 , а умерших - 141 640.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 780,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 976 человек, в Индии - 368, в Бразилии - 3 049, во Франции - 2 146.

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Версия на английском языке Global COVID tally passes 463.9 million
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 464 milyona çatır

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