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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 458,5 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 458,5 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 458 582 909.
Здоровье
14 марта 2022 г. 11:00
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 458,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 458 582 909.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 066 237 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 81 174 677 инфицированных, число летальных исходов составило 993 811.

Далее идет Индия с показателями 42 993 991 и 515 494 соответственно.

Бразилия по количеству выявленных случаев COVID-19 находится на третьем месте - соответственно 29 368 776 и 655 139 человек.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 514 144 инфицированных и 140 109 умерших.

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Версия на английском языке Global COVID tally passes 458 million
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 458,5 milyonu ötüb

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