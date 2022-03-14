Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 458,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 458 582 909.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 066 237 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 81 174 677 инфицированных, число летальных исходов составило 993 811.
Далее идет Индия с показателями 42 993 991 и 515 494 соответственно.
Бразилия по количеству выявленных случаев COVID-19 находится на третьем месте - соответственно 29 368 776 и 655 139 человек.
На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 514 144 инфицированных и 140 109 умерших.