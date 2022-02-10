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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 403 221 443,.
Здоровье
10 февраля 2022 г. 10:46
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 403 221 443,.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от коронавируса скончались 5 777 224 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77 265 134 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 912 252.

Далее идет Индия с показателями 42 478 060 и 506 520.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 972 914 человек, из них скончался 635 421.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 743,6. В США на 1 млн жителей скончался 2 801 человек, в Индии - 361, в Бразилии - 2 955.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 403 milyonu ötüb
Версия на английском языке Global COVID tally exceeds 403 million

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