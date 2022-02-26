Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 433 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 432 981 424.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 432 981 424.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 937 586 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлен 78 883 101 инфицированный, число летальных исходов составило 947 417.

Далее идет Индия с показателями 42 905 844 и 513 481.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID находится Бразилия, где заразились 28 905 844 человека, из них скончались 648 496.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 764,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 909 человек, Индии - 366, Бразилии - 3 014.