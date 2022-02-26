О нас
Аудио новости

Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 433 млн

Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 433 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 432 981 424.
Здоровье
26 февраля 2022 г. 11:06
Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 433 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 432 981 424.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 937 586 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлен 78 883 101 инфицированный, число летальных исходов составило 947 417.

Далее идет Индия с показателями 42 905 844 и 513 481.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID находится Бразилия, где заразились 28 905 844 человека, из них скончались 648 496.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 764,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 909 человек, Индии - 366, Бразилии - 3 014.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
25 февраля 2022 г. 15:53
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
25 февраля 2022 г. 13:45
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
25 февраля 2022 г. 10:51
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
24 февраля 2022 г. 17:51
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
24 февраля 2022 г. 15:44
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
24 февраля 2022 г. 11:58
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
23 февраля 2022 г. 18:57
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
23 февраля 2022 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi