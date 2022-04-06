Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 493,6 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 493 680 206.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 493 680 206.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 183 655 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило: США - 81 878 333 заразившихся и 1 008 944 умерших, Индия - 43 030 925 и 521 487, Бразилия - 30 042 272 и 660 786 соответственно.

Далее идут Франция - 26 428 476 заболевших и 143 832 умерших, Великобритания - 21 573 997 и 166 751, Германия - 21 886 726 и 130 368 соответственно.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 793,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 018 человек, в Индии - 371, в Бразилии - 3 069, во Франции - 2 179, в Великобритании - 2 425, в Германии - 1 554.