Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 455 млн человек

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 455 231 352.

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 455 231 352.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения коронавируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 036 139 человек.

В число стран, где выявлено более 20 млн случаев заражения, входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и умерших сохраняют США, где выявлено 79 507 030 инфицированных COVID-19, число смертей составило 965 843.

Далее идет Индия с показателями 42 987 875 и 515 803 соответственно.

По количеству выявленных случаев на третьем месте находится Бразилия, где заразились 29 313 228 человек, из них скончались 654 843.

Затем идет Франция, где зарегистрировано 23 565 274 инфицированных и 141 054 умерших.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 777,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 971 человек, Индии - 368, Бразилии - 3 043, Франции - 2 137.