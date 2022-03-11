О нас
Аудио новости

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 453,4 млн

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 453,4 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 453 464 764.
Здоровье
11 марта 2022 г. 11:03
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 453,4 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 453 464 764.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 029 827 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 454 920 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 965 464.

Далее идет Индия с показателями 42 984 261 и 515 714 соответственно.

По количеству выявленных случаев COVID-19 на третьем месте находится Бразилия, где заразились 29 259 206 человек, из них скончались 654 380.

На четвертое место вышла Франция с показателями соответственно 23 492 815 и 140 904.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 776,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 965 человек, в Индии - 368, в Бразилии - 3 041, во Франции - 2 135.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Global coronavirus tally exceeds 453.4M 
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 453,4 milyonu ötüb

Самое важное

Армянские боевики подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Армянские боевики подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
11 марта 2022 г. 10:34
Президенты Азербайджана и Турции обсудили возможности увеличения поставок газа в Европу
Президенты Азербайджана и Турции обсудили возможности увеличения поставок газа в Европу
10 марта 2022 г. 20:05
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
10 марта 2022 г. 20:02
Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану
ФотоМехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану
10 марта 2022 г. 18:25
В Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
ФотоВ Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
10 марта 2022 г. 13:45
В Молдову направлена специальная группа для эвакуации азербайджанцев
В Молдову направлена специальная группа для эвакуации азербайджанцев
10 марта 2022 г. 11:49
Обнародовано количество произошедших на освобожденных территориях пожаров
Обнародовано количество произошедших на освобожденных территориях пожаров
9 марта 2022 г. 19:16
МО: По позициям незаконных армянских формирований наносятся точные удары
МО: По позициям незаконных армянских формирований наносятся точные удары
9 марта 2022 г. 11:30
В Баку женщина ударила ножом мужа в отделении полиции
В Баку женщина ударила ножом мужа в отделении полиции
9 марта 2022 г. 02:06
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 8 Марта
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 8 Марта
7 марта 2022 г. 21:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi