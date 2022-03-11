Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 453,4 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 453 464 764.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 029 827 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 454 920 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 965 464.
Далее идет Индия с показателями 42 984 261 и 515 714 соответственно.
По количеству выявленных случаев COVID-19 на третьем месте находится Бразилия, где заразились 29 259 206 человек, из них скончались 654 380.
На четвертое место вышла Франция с показателями соответственно 23 492 815 и 140 904.
Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 776,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 965 человек, в Индии - 368, в Бразилии - 3 041, во Франции - 2 135.