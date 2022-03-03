Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 440 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 440 172 104.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 440 172 104.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 972 607 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 143 716 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 954 518.

Далее идет Индия с показателями 42 945 160 и 514 388 соответственно.

На третьем месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом находится Бразилия, где заразились 28 846 495 человек, из них скончались 650 254.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 017 711 инфицированных и 139 781 умерший.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 768,9. В США на 1 млн жителей скончался 2 931 человек, в Индии - 367, в Бразилии - 3 022, во Франции - 2 118.