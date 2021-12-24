Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 278 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 278 143 994.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 278 143 994.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число скончавшихся составило 5 386 666 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 51 814 812 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 815 423.

Далее идет Индия с показателями 34 772 626 и 479 133 соответственно.

Третье место занимает Бразилия, где коронавирусом заразились 22 230 943 человека, из них умерли 618 492.