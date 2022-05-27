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Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило 500 миллионов

Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило 500 миллионов Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило 500 миллионов человек.
Здоровье
27 мая 2022 г. 07:26
Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило 500 миллионов

Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило 500 миллионов человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, 500 489 349 человек выздоровели от COVID-19. Количество зараженных коронавирусом также достигло 529 999 154.

С начала пандемии в 2019 году жертвами коронавируса во всем мире стали 6 307 037 человек.

Соединенные Штаты остаются первой страной в мире по общему количеству заражений коронавирусом и смертей. За время пандемии коронавирусом в США заразились 85 477 277 человек, умерли 1 030 507.

Индия занимает второе место в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Коронавирус был обнаружен у 43 144 820 граждан, 524 525 скончались.

В Бразилии у 30 846 602 человек был диагностирован COVID-19, 666 112 умерли.

Франция занимает четвертое место в списке стран, наиболее пострадавших от пандемии. Всего в Западной Европе COVID-19 диагностирован у 29 434 605 человек, 148 084 скончались от вируса. Далее идут: Германия (всего 26 239 348 заражений, 139 112 смертей), Великобритания (22 276 975, 178 313), Россия (18 310 673, 378 700), Южная Корея (18 036 720, 24 063).

В настоящее время Тайвань занимает первое место в мире по количеству ежедневных смертей от коронавируса (104 смерти за последние сутки).

Коронавирус начал распространяться в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения назвала инфекцию COVID-19 11 февраля 2020 года, а 11 марта объявила коронавирус пандемией.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusdan sağalanların sayı 500 milyonu ötüb

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