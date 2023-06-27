ООН: Число употребляющих наркотики за 10 лет выросло на четверть

Число употребляющих наркотики за 10 лет в мире выросло на 23 процента - с 240 миллионов в 2011 году до 296 миллионов в 2021-м. При этом число людей, которые страдают от расстройств, связанных с использованием наркотических веществ, за тот же период увелич

Число употребляющих наркотики за 10 лет в мире выросло на 23 процента - с 240 миллионов в 2011 году до 296 миллионов в 2021-м. При этом число людей, которые страдают от расстройств, связанных с использованием наркотических веществ, за тот же период увеличилось на 45 процентов - до 39,5 миллиона человек.

Как передает Report, такие данные содержатся в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Рост числа наркозависимых лишь частично объясняется общим ростом численности населения Земли, пишут эксперты. Другим важнейшим фактором они называют бум синтетических наркотиков, которые, благодаря своему "дешевому, легкому и быстрому производству" радикально изменили многие нелегальные рынки. Авторы доклада приводят пример фентанила - в 2021 году незаконный выпуск этого опиоидного анальгетика имел отношение к большинству из примерно 90 тысяч смертей от передозировок, связанных с опиоидами, в Северной Америке.

В докладе говорится, что самой уязвимой группой остается молодежь. В Африке 70 процентов людей, проходящих лечение от наркозависимости, моложе 35 лет. При этом во всем мире такое лечение получает лишь 20 процентов людей, которые в нем нуждаются, указывает УНП ООН.