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Число умерших от COVID-19 в мире превысило 3,5 млн

Число умерших от COVID-19 в мире превысило 3,5 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 168,59 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 545 тыс
Здоровье
28 мая 2021 г. 21:45
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 3,5 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 168,59 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 545 тыс.

Как передает Report, согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 12,4 тыс., превысив 3,5 млн.

Так, в ВОЗ поступила информация о 168 599 045 инфицированных и 3 507 477 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 545 102, умерших - на 12 406.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения, предоставляемые государствами. Более 38 процента случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (208 644), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (205 660), на третьем - Европа (70 197).

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