Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 2 млн

Общее количество умерших из-за коронавируса в мире превысило 2 млн.

Общее количество умерших из-за коронавируса в мире превысило 2 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к настоящему моменту в мире зарегистрировано 2 006 266 смертельных исходов заболевания, вызываемого инфекцией. Число заразившихся составляет более 93,2 млн человек.

1 млн летальных исходов из-за COVID-19 был зарегистрирован 28 сентября 2020 года, 1,5 млн - 4 декабря. При этом умерли 2,1% заразившихся, четыре месяца назад этот показатель был на уровне 3%.

Около 20% всех умерших в мире приходится на США - там зарегистрировано более 388 тыс. летальных исходов и свыше 23,3 млн заболевших. На втором месте по числу смертей Бразилия, где умерли более 207 тыс. человек, а количество инфицированных в стране превышает 8,3 млн. Следом идет Индия - там из 10,5 млн заболевших умерли 151,9 тыс. Самые высокие показатели летальности отмечаются в Йемене (29,02%), Мексике (8,7%) и Сирии (6,34%). При этом больше всего умирающих в сутки сейчас фиксируют в США (в среднем около 3,4 тыс. в день), Великобритании (1,1 тыс.), Мексике (1 тыс.), Бразилии (950), Германии (900).