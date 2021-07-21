Число стран с "дельта" штаммом выросло за неделю до 124

Число стран и территорий, в которых циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта", выросло с 13 по 20 июля на 13 и достигло 124.

Число стран и территорий, в которых циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта", выросло с 13 по 20 июля на 13 и достигло 124.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила ВОЗ.

Как отмечается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, "124 страны и территории, в том числе 13 новых, сообщили о случаях заражения вариантом "дельта".

Подчеркивается, что география распространения четырех штаммов ("альфа", "бета", "гамма" и "дельта"), которые отнесены к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность (англ. - variants of concern, VOC), продолжает расти". При этом, по прогнозам экспертов, "дельта" "быстро превзойдет другие варианты и в ближайшие месяцы станет доминирующим в мире".