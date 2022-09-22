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Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 62 тыс.

Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 62 тыс. Число заразившихся оспой обезьян в мире превысило с января 62 тыс., умерли 23 человека. Однако число еженедельно регистрируемых случаев заболевания снижается, что является "обнадеживающей тенденцией".
Здоровье
22 сентября 2022 г. 22:39
Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 62 тыс.

Число заразившихся оспой обезьян в мире превысило с января 62 тыс., умерли 23 человека. Однако число еженедельно регистрируемых случаев заболевания снижается, что является "обнадеживающей тенденцией".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В этом году в ВОЗ из 105 стран и территорий поступила информация о более чем 62 тыс. подтвержденных лабораторным путем случаев болезни и о 23 смертях", - сказал он. "Число поступающих еженедельно сообщений [о заболевании оспой обезьян] продолжает снижаться, - отметил гендиректор, добавив: "Эта тенденция является обнадеживающей, однако как и в случае с COVID-19, сейчас не время, чтобы какая-либо страна или община считала, что такая тенденция продолжится". В этой связи Гебрейесус призвал мировое сообщество продолжать борьбу с оспой обезьян средствами, которые демонстрируют свою эффективность.

Как отмечается в ранее опубликованном информационном бюллетене ВОЗ, с 12 по 18 сентября, в мире было зарегистрировано 3 794 новых случая заражения оспой обезьян, что на 22% меньше, чем за предыдущие семь дней. Наибольшее снижение на минувшей неделе зафиксировано в Европейском регионе (минус 81%) и в Америке (минус 42%).

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