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Число случаев заражения оспой обезьян в Австралии выросло до восьми

Число случаев заражения оспой обезьян в Австралии выросло до восьми Министерство здравоохранения Австралии подтвердило данные о новом случае заражения оспой обезьян.
Здоровье
10 июня 2022 г. 09:39
Число случаев заражения оспой обезьян в Австралии выросло до восьми

Министерство здравоохранения Австралии подтвердило данные о новом случае заражения оспой обезьян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, общее число заболевших достигло восьми.

В Минздраве отметили, что все случаи заражения были зарегистрированы в двух самых густонаселенных штатах страны - Новом Южном Уэльсе и Виктории. Инфицированные граждане не контактировали друг с другом и эпизоды считаются не связанными, однако все они прилетели из-за границы или близко контактировали с теми, кто вернулся. В настоящий момент все зараженные с активной формой заболевания изолированы и остаются под контролем врачей, также медики регулярно проверяют состояние здоровья членов их семей и близких родственников.

Первый пациент с оспой обезьян был зарегистрирован в Австралии 20 мая, спустя два дня местный Минздрав зарегистрировал еще два новых случая заражения, а к 1 июня - еще 4.

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