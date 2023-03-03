О нас

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 680 млн

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 680 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 680 миллионов.
Здоровье
3 марта 2023 г. 01:12
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 680 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 680 миллионов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на общую статистику профильных учреждений стран мира по заражению коронавирусом.

С начала пандемии в мире зафиксировано 680 263 268 случаев заболевания COVID-19. При этом от коронавируса скончались 6 802 066, выздоровели 653 069 473 человека.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В том же году, 30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Koronavirus dünyada sürətlə yayılmaqda davam edir: 680 milyondan çox yoluxma

Другие новости из категории

В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы 376 человек
В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы 376 человек
2 марта 2023 г. 18:43
В Азербайджане за сутки 40 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 40 человек заразились коронавирусом
2 марта 2023 г. 18:39
TƏBİB назвал причину смерти Гаджи Шахина
TƏBİB назвал причину смерти Гаджи Шахина
2 марта 2023 г. 10:16
ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире
ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире
2 марта 2023 г. 04:42
В Азербайджане за сутки 40 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 40 человек заразились коронавирусом
1 марта 2023 г. 17:24
Какой процент населения Азербайджана страдает гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью?
Какой процент населения Азербайджана страдает гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью?
1 марта 2023 г. 15:37
Назначен директор НИИ педиатрии  
Назначен директор НИИ педиатрии  
1 марта 2023 г. 14:36
В ВОЗ заявили, что рассматривают все гипотезы происхождения SARS-CoV-2
В ВОЗ заявили, что рассматривают все гипотезы происхождения SARS-CoV-2
1 марта 2023 г. 12:42
Председатель Госагентства по обязательному медстрахованию посетил Нахчыван
ФотоПредседатель Госагентства по обязательному медстрахованию посетил Нахчыван
1 марта 2023 г. 10:37
Возвращающиеся в село Агалы семьи прошли медицинское обследование
Возвращающиеся в село Агалы семьи прошли медицинское обследование
1 марта 2023 г. 10:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi