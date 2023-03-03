Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 680 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 680 миллионов.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 680 миллионов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на общую статистику профильных учреждений стран мира по заражению коронавирусом.

С начала пандемии в мире зафиксировано 680 263 268 случаев заболевания COVID-19. При этом от коронавируса скончались 6 802 066, выздоровели 653 069 473 человека.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В том же году, 30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.