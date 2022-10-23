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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 630 млн

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 630 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 630 миллионов.
Здоровье
23 октября 2022 г. 07:11
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 630 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 630 миллионов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на общую статистику профильных учреждений стран мира по заражению коронавирусом.

С начала пандемии в мире зафиксировано 632 672 843 случая заболевания COVID-19. При этом от коронавируса скончались 6 582 222, выздоровели 611 453 108 человек.

В первую пятерку стран по количеству заражений коронавирусом входят США (99 062 879), Индия (44 641 906), Франция (36 568 351), Германия (35 172 693) и Бразилия (34 828 916). Наибольшее число смертей от коронавируса в мире зафиксировано в США — 1 092 793 случая. Второе место в списке занимает Бразилия (687 665 смертей), первую тройку замыкает Индия (528 957).

Напомним, что новый вид коронавирусной инфекции начал распространяться в китайском Ухане в декабре 2019 года. В конце того же года Китай проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о распространении в стране неизвестного вируса. ВОЗ 11 февраля 2020 года классифицировала инфекцию как COVID-19, а через месяц — 11 марта объявила пандемию.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxma hallarının sayı 630 milyonu keçib

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