Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 605 591 069.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 605 591 069.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 503 524 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило: США - 94 768 178 и 1 047 563, Индия - 44 466 862 и 528 030, Франция - 34 812 853 и 155 313, Бразилия - 34 477 539 и 684 425, Германия - 32 297 537 и 147 861.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 834,6. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, в Бразилии - 3 171, во Франции - 2 352, в Германии - 1 753, в Великобритании - 2 742, в Италии - 2 918, в Южной Корее - 529. Сведения по США отсутствуют.