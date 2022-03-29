Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 482,3 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 482 330 673.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 482 330 673.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 6 127 431 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Лидером по числу инфицированных и скончавшихся от COVID-19 являются США - 81 625 590 и 1 003 501 соответственно.

Далее идет Индия с показателями соответственно 43 021 985 и 521 070.

На третьем месте находится Бразилия, где зафиксирован 29 857 641 случай инфицированный и 659 227 погибших.

По числу заражений и летальных исходов Франция занимает четвертое место (25 246 720 и 142 855), пятое - Великобритании (21 064 311 и 165 264 соответственно).

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 789,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 003 человека, в Индии - 371, в Бразилии - 3 063, во Франции - 2 164, в Великобритании - 2 404.