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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 456 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 456 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 456 796 932.
Здоровье
13 марта 2022 г. 14:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 456 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 456 796 932.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 040 682 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 517 492 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 967 552.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 990 991, а число погибших от последствий заражения вирусом - 515 850.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 361 024 человека, из них скончались 655 234.

На четвертое место вышла Франция, где в стране зарегистрировано 23 565 274 инфицированных и 141 054 умерших.

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Версия на английском языке Global COVID tally passes 456 million
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 456 milyonu ötüb

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