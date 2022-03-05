Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 443,7 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 443 777 392.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 443 777 392.

Как передает Report, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения коронавирусом скончались 5 989 857 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 250 509 инфицированных, число летальных исходов составило 958 144.

Далее идет Индия с показателями 42 957 477 и 514 878 соответственно.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 28 978 052 человека, из них скончались 651 522.

Затем идет Франция, где зарегистрировано суммарно 23 137 902 инфицированных и 140 144 умерших.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 771,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 942 человека, в Индии - 367, в Бразилии - 3 028, во Франции - 2 124.