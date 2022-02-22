Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 426 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 425 943 527.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 425 943 527.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 890 836 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 529 099 инфицированных, число летальных исходов составило 935 990.

Далее идет Индия с показателями 42 851 929 и 512 344 соответственно.

На третьем месте Бразилия, где заразились 28 258458 человек, из них скончались 644 918.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 758,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 873 человека, в Индии - 365, в Бразилии - 2 998.