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Число случаев COVID-19 в мире превысило 645 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 645 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 645 млн 19 тыс. 571.
Здоровье
4 декабря 2022 г. 11:26
Число случаев COVID-19 в мире превысило 645 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 645 млн 19 тыс. 571.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 640 тыс. 437 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 98 млн 967 тыс. 906 и 1 млн 81 тыс. 431,

Индия - 44 млн 674 тыс. 390 и 530 тыс. 627,

Франция - 38 млн 174 тыс. 893 и 160 тыс.133,

Бразилия - 35 млн 337 тыс. 546 и 690 тыс. 74,

Германия - 36 млн 557 тыс. 861 и 158 тыс. 198.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada COVID-19-a yoluxanların sayı 645 milyonu ötüb

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