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Число случаев COVID-19 в мире превысило 624 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 624 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 624 502 005.
Здоровье
16 октября 2022 г. 14:30
Число случаев COVID-19 в мире превысило 624 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 624 502 005.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 567 070 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 96 945 785 и 1 065 108.

Индия - 44 628 828 и 528 895.

Франция - 36 378 553 и 156 856.

Бразилия - 34 746 462 и 687 144.

Германия - 34 608 837 и 151 420.

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Версия на английском языке Global COVID tally nears 625M
Версия на азербайджанском языке Dünyada COVID-19-a yoluxanların sayı 624 milyon nəfəri ötüb

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