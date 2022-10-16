Число случаев COVID-19 в мире превысило 624 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 624 502 005.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 567 070 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 96 945 785 и 1 065 108.
Индия - 44 628 828 и 528 895.
Франция - 36 378 553 и 156 856.
Бразилия - 34 746 462 и 687 144.
Германия - 34 608 837 и 151 420.