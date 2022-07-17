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Число случаев COVID-19 в мире превысило 561,9 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 561,9 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 561 980 103.
Здоровье
17 июля 2022 г. 12:40
Число случаев COVID-19 в мире превысило 561,9 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 561 980 103.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 368 794 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 89 521 016 и 1 023 788.

Индия - 43 750 599 и 525 709.

Бразилия - 33 290 266 и 675 295.

Франция - 32 881 645 и 151 454 (данные на утро четверга, в пятницу, субботу и воскресенье не обновлялись).

Германия - 29 692 989 и 142 533 (данные на утро пятницы, в субботу и воскресенье не обновлялись).

Великобритания - 23 280 957 и 182 262 (данные на утро четверга, в пятницу, субботу и воскресенье не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 819,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 132, Франции - 2 297, Германии - 1 690, Великобритании - 2 647. Данные по США не приводятся.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 562 milyona çatır

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