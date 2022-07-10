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Число случаев COVID-19 в мире превысило 555 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 555 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 555 млн 27 тыс. 172.
Здоровье
10 июля 2022 г. 11:39
Число случаев COVID-19 в мире превысило 555 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 555 млн 27 тыс. 172.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 350 тыс. 600 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 88 млн 572 тыс. 807 и 1 млн 20 тыс. 852.

Индия - 43 млн 622 тыс. 651 и 525 тыс. 428.

Бразилия - 32 млн 874 тыс. 501 и 673 тыс. 554.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 555 milyon nəfəri keçib

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