Число случаев COVID-19 в мире превысило 543 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 543 329 292.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 543 329 292.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в данных американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 328 556 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 86 949 88 пациентов и 1 15 933 умерших;

Индия - 43 389 973 пациентов и 524 999 умерших;

Бразилия - 32 23 166 пациентов и 670 229 умерших (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись);

Франция - 30 714 200 пациентов и 150 356 умерших (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись);

Германия - 27 771 112 пациентов и 140 734 умерших (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись);

Великобритания - 22 786 805 пациентов и 180 599 умерших.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро воскресенья 814,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 108 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 110, Франции - 2 278, Германии - 1 669, Великобритании - 2 623.