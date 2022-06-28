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Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 550 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 550 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 549 231 873.
Здоровье
28 июня 2022 г. 07:32
Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 550 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 549 231 873.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику заражения вирусом в отдельных странах.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 351 447 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

США - 88 815 555 пациентов и 1 040 843 умерших;

Индия - 43 420 608;

Бразилия - 32 078 638;

Франция - 30 678 541;

Германия - 27 771 911;

Великобритания - 22 640 130.

Если раньше лидером по количеству ежедневных заражений и смертей от коронавируса были США, то теперь их опередил Тайвань (еще 28 580 случая заражения за последние сутки, умер 91 человек).

Напомним, коронавирус начал распространяться в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения назвала инфекцию COVID-19 11 февраля 2020 года, а 11 марта объявила коронавирус пандемией.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 550 milyon nəfərə çatıb

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