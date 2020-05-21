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Число проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус превысило 250 тыс.

Число проведенных в стране тестов на коронавирус превысило 250 тыс.

Стало известно количество проведенных до сих пор в Азербайджане тестов на коронавирус.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.  

За истекший период в стране проведено 252 496 тестов по выявлению новых случаев заражения. 

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