Число проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус превысило 250 тыс.

Стало известно количество проведенных до сих пор в Азербайджане тестов на коронавирус.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За истекший период в стране проведено 252 496 тестов по выявлению новых случаев заражения.
Стало известно количество проведенных до сих пор в Азербайджане тестов на коронавирус.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За истекший период в стране проведено 252 496 тестов по выявлению новых случаев заражения.
Эта новость также доступна на других языках: