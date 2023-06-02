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Число погибших от эпидемии холеры в Камеруне достигло 426 человек

Число погибших от эпидемии холеры в Камеруне достигло 426 человек Число погибших от эпидемии холеры в Камеруне достигло 426 человек.
Здоровье
2 июня 2023 г. 04:41
Число погибших от эпидемии холеры в Камеруне достигло 426 человек

Число погибших от эпидемии холеры в Камеруне достигло 426 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

Согласно информации, что число погибших в результате эпидемии холеры, объявленной в стране в октябре 2021 года, продолжает расти. За последние две недели в стране скончались еще 26 человек. При этом общее число летальных исходов достигло 426 человек.

Министерство здравоохранения Камеруна сообщило о 1 868 подтвержденных случаях заражения.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что с начала 2023 года холера была выявлена ​​в 14 африканских странах.

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Версия на азербайджанском языке Kamerunda vəba epidemiyasından ölənlərin sayı 426 nəfərə çatıb

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