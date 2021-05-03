Число новых заражений в Азербайджане резко сократилось

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 418 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 095 пациентов излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 418 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 095 пациентов излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 19 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 321 798 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 294 784 человека вылечились, 4 580 скончались. Число активно больных составляет 22 434 человека.

За последние сутки было проведено 5 180 тестов, всего - 3 267 835 тестов.