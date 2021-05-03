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Число новых заражений в Азербайджане резко сократилось

Число новых заражений в Азербайджане резко сократилось В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 418 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 095 пациентов излечились.
Здоровье
3 мая 2021 г. 20:07
Число новых заражений в Азербайджане резко сократилось

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 418 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 095 пациентов излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 19 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 321 798 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 294 784 человека вылечились, 4 580 скончались. Число активно больных составляет 22 434 человека.

За последние сутки было проведено 5 180 тестов, всего - 3 267 835 тестов.

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Версия на английском языке COVID cases drop in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Koronavirusa yoluxanların sayı azaldı

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