Число носителей диабета первого и второго типа в мире превысило 800 млн человек

Международный коллектив медиков пришел к выводу, что число диабетиков в мире недавно превысило 800 миллионов человек, что вчетверо выше аналогичного показателя для 1990 года. Почти 450 миллионов носителей диабета первого и второго типа при этом не получаю

Международный коллектив медиков пришел к выводу, что число диабетиков в мире недавно превысило 800 миллионов человек, что вчетверо выше аналогичного показателя для 1990 года. Почти 450 миллионов носителей диабета первого и второго типа при этом не получают надлежащего лечения.

Как передает Report , об этом говорится в статье исследователей, опубликованной в научном журнале The Lancet .

"В 2022 году примерно 828 млн взрослых (в возрасте 18 лет и старше) страдали диабетом, что на 630 млн больше, чем в 1990 году", - говорится в статье. С 1990 по 2022 год "распространенность диабета увеличилась в 131 стране для женщин и в 155 странах для мужчин". Наибольший рост наблюдался в государствах с низкими и средними доходами в Юго-Восточной и Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Профессор Имперского колледжа Лондона Маджид Эззати заявил, что в странах с низким и средним уровнем дохода прогресс в лечении диабета фактически остановился, тогда как число его носителей быстро растет.

"Это вызывает особенную тревогу из-за того, что носители диабета в этих странах обычно бывают молодыми, и при долгом отсутствии лечения у них повышается риск развития болезней сердца, ампутаций, повреждения почек, потери зрения и смерти", - приводит The Lancet слова Эззати.

Недавно медики провели в рамках NCD-RisC первый анализ глобальных трендов, связанных с развитием диабета первого и второго типа, а также с лечением этих заболеваний. Для получения подобных сведений Эззати и группа ученых объединили результаты свыше 1,1 тыс. научных исследований, которые проводились в 131 стране мира с участием 140 млн мужчин и женщин в промежутке между 1990 и 2022 годами.

Проведенный анализ показал, что уровень заболеваемости диабетом в мире удвоился за прошедшие три десятилетия (с 6,8% до 14,3%), в результате чего общее число носителей и той, и другой формы болезни выросло с 198 млн мужчин и женщин в 1990 году до 828 млн в 2022 году. Большая часть этого прироста пришлась на страны Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, а также Латинской Америки.

Больше всего диабетиков в абсолютном отношении, порядка 212 млн человек, проживает в Индии, и еще 148 млн носителей диабета живут в Китае. В число лидеров также входят США (42 млн), Пакистан (36 млн), Индонезия (25 млн) и Бразилия (22 млн), тогда как меньше всего диабет оказался распространен в развитых странах Западной Европы, Японии, Канаде, а также в некоторых государствах Африки южнее Сахары (Малави, Кения, Уганда и Руанда).

Отметим, что с 1991 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации 14 ноября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. С 2007 года этот день проводится под эгидой ООН. В 2006 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по сахарному диабету.

Заболевание в первую очередь связано с нарушением обмена веществ. Люди с диабетом не могут как следует усваивать углеводы. В результате у них значительно повышается концентрация глюкозы (сахара крови). Глюкоза — это разновидность сахара, которая служит основным источником энергии в организме.

Хотя сахарный диабет по-прежнему входит в список неизлечимых заболеваний, уровень сахара в крови можно контролировать с помощью инсулина. В настоящее время сахарный диабет, наряду с атеросклерозом и раком, считается одним из трех заболеваний, которые являются основными причинами инвалидности и смертности в мире.