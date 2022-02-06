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Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 400 млн

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 400 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 393 млн 261 тыс. 365.
Здоровье
6 февраля 2022 г. 15:04
Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 400 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 393 млн 261 тыс. 365.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 734 тыс. 449 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. В Штатах выявлено 76 млн 458 тыс. 144 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 902 266. В Индии 42 млн 188 тыс. 138 подтвержденных случаев COVID-19 и 501 979 умерших, в Бразилии - 26 млн 484 тыс. 546 случаев болезни и 632 095 скончавшихся.

Так, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил 738,0. В США на 1 млн жителей скончался 2 771 человек, в Индии - 358, в Бразилии - 2 939.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxma hallarının sayı 400 milyona çatır

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