Число инфицированных COVID-19 по миру превысило 250 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире возросло до 251 941 758. С начала пандемии число умерших составило 5 079 990 человек.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире возросло до 251 941 758. С начала пандемии число умерших составило 5 079 990 человек.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения коронавирусом по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 852 276 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 759 676.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 414 186. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 462 690 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 924 598 заболевших, из них умерли 610 224 человека.