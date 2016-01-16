Число голодающих в Азербайджане за последние 10 лет уменьшилось

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Азербайджан сделал серьезные шаги в борьбе с голодом среди населения.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном отчете Global Hunger İndex (Глобальный индекс голода).

Согласно информации, индекс Азербайджана составляет 10 баллов (1.7% от общего числа жителей), что позволяет стране войти в список стран с умеренным уровнем голодающих среди населения.

При этом, по сравнению с показателем 2005-го года, страна улучшила показатели на 6,7 пунктов. Азербайджан также улучшил результаты в таких показателях как недоедание среди детей и детская смертность.

Из стран региона лучше показатель у Турции - 5.1, Ирана - 6.8, Грузии - 8.5. У Армении показатель составляет 11.2 (5,8% населения). При этом уровень детей с отсталым развитием в этой стране увеличился за 10 лет с 18.2 до 20.8 пунктов.

Наихудшие показатели же у стран Африки - Чад (46.4), Центральноафриканская Республика (46.9), Замбии (41.1).