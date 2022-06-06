Число больниц для коронавирусных больных сокращено до одной

В Азербайджане приостановили деятельность больницы модульного типа, рассчитанные на лечение больных с коронавирусом. Осуществляет деятельность только одна больница.

В Азербайджане приостановили деятельность больницы модульного типа, предназначенные для прохождения лечения больных COVID 19. Продолжает функционировать только одна больница.

Как сообщает Report, об этом председатель Госагентства по обязательному медстрахованию Заур Алиев сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

З.Алиев отметил, что сокращение числа больных с коронавирусом в Азербайджане привело к приостановлению деятельности модульных больниц и деятельность на случай необходимости продолжает лишь одна больница.