О нас

Число больниц для коронавирусных больных сокращено до одной

Число больниц для коронавирусных больных сокращено до одной В Азербайджане приостановили деятельность больницы модульного типа, рассчитанные на лечение больных с коронавирусом. Осуществляет деятельность только одна больница.
Здоровье
6 июня 2022 г. 12:17
Число больниц для коронавирусных больных сокращено до одной

В Азербайджане приостановили деятельность больницы модульного типа, предназначенные для прохождения лечения больных COVID 19. Продолжает функционировать только одна больница.

Как сообщает Report, об этом председатель Госагентства по обязательному медстрахованию Заур Алиев сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

З.Алиев отметил, что сокращение числа больных с коронавирусом в Азербайджане привело к приостановлению деятельности модульных больниц и деятельность на случай необходимости продолжает лишь одна больница.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan significantly reduces number of hospitals for COVID patients
Версия на азербайджанском языке Koronaviruslu xəstələrinin müalicəsi üçün fəaliyyət göstərən xəstəxanaların sayı 1-ə endirilib 

Экслюзивные новости

В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
6 июня 2022 г. 11:02
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
3 июня 2022 г. 13:04
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
3 июня 2022 г. 12:44
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi