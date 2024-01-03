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Число азербайджанских врачей в Германии увеличилось

Число азербайджанских врачей в Германии увеличилось В 2023 году 162 азербайджанских врача начали получили право на врачебную деятельность в Германии.
Здоровье
3 января 2024 г. 12:29
Число азербайджанских врачей в Германии увеличилось

В 2023 году 162 азербайджанских врача получили право на врачебную деятельность в Германии.

Об этом в ответ на запрос европейского бюро Report сообщили в Медицинской ассоциации Германии.

В настоящее время общее число граждан Азербайджанской Республики, работающих врачами в Германии, составляет около 1521 человек. Около 200 азербайджанцев, желающих работать врачами, проходят практику в различных клиниках и больницах.

За последние 25 лет число иностранных врачей в Германии увеличилось более чем в пять раз, 15 процентов местных врачей являются гражданами зарубежных стран. На данный момент всего в федеративной республике работают около 70 тыс. иностранных врачей.

В рейтинге иностранных врачей Германии по гражданству первое место занимают выходцы из Сирии, затем - врачи из Румынии, Греции, Австрии и России.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada peşə fəaliyyətinə başlayan azərbaycanlı həkimlərin sayı artıb

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