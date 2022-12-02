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Четверо скончались от отравления в Азербайджане за месяц

Четверо скончались от отравления в Азербайджане за месяц В течение ноября в Клинический медицинский центр (КМЦ) с отравлением обратились 900 человек.
Здоровье
2 декабря 2022 г. 09:44
Четверо скончались от отравления в Азербайджане за месяц

В течение ноября в Клинический медицинский центр (КМЦ) с отравлением обратились 900 человек.

Как сообщили Report в пресс-службе центра, 127 из них были госпитализированы в токсикологическое отделение, остальные были выписаны домой после оказания первой помощи.

73 пациента поступили с отравлениями лекарствами, 18 - уксусной кислотой, 7 - угарным газом, 9 - алкогольными напитками, 6 - грибами и 6 - с ботулизмом.

Несмотря на усилия врачей, 1 человек умер от отравления лекарствами, 2 человека - уксусной кислотой и 1 человек - от ботулизма.

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Версия на азербайджанском языке KTM-ə zəhərlənmə ilə bağlı 900 nəfər müraciət edib, 4-ü ölüb

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