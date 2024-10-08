Человек приблизился к биологическим пределам организма в вопросе долголетия

Евросоюз обсуждает варианты обхода вето Венгрии на решение профинансировать военную помощь Украине на сумму более 6 млрд евро.

Американские демографы выдвинули гипотезу, что быстрый рост средней продолжительности жизни людей, характерный для XIX и XX столетий, прекратится в текущем веке в результате того, что мы приблизились к биологическим пределам организма человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Университета штата Иллинойс в Чикаго.

"Современная медицина подарила большинству ныне живущих пожилых людей те дополнительные годы жизни, которые у них отсутствовали бы в естественной среде обитания. Несмотря на то, что прогресс в области медицинских технологий постоянно ускоряется, мы получаем все меньше плюсов от этих инноваций. Это говорит о том, что период быстрого ускорения продолжительности жизни завершился", - заявил профессор Университета штата Иллинойс (США) Джей Ольшански, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Ольшански и его коллеги пришли к такому выводу при изучении того, как менялась в последние три десятилетия средняя продолжительность жизни пожилых людей в восьми странах с рекордно высокими показателями такого рода. В их число вошли Австралия, Франция, Италия, Япония, Южная Корея, Испания, Швеция и Швейцария. Аналогичный анализ ученые провели для китайского города Гонконга, а также для Соединенных Штатов Америки.

В рамках этого исследования ученые определили, как изменилась вероятность смерти пожилых людей и их шансы дожить до ста лет, а также вычислили, насколько должна дополнительно снизиться смертность для повышения средней продолжительности жизни в этих странах на каждый дополнительный год. Результаты расчетов демографы сравнили с аналогичными статистическими показателями за 1950-2019 годы.

Сравнение показало, что быстрый рост средней продолжительности жизни почти полностью остановился во всех изученных развитых странах мира, что связано с резким замедлением темпов снижения шансов гибели среди мужчин и женщин в возрасте 65 лет и старше. Этот показатель, судя по расчетам ученых, упал на 30,2% за последние три десятилетия, тогда как для продолжения быстрого роста продолжительности жизни он должен был снизиться на 88%.