Центральный банк крови обратился к гражданам за помощью

В настоящее время сильно сократились запасы крови группы 0 (l) Rh- (1 отрицательная), A (ll) Rh- (2 отрицательная) и AB (lV) Rh- (4 отрицательная).
Как передает Report, информацию распространил Центральный банк крови Азербайджана.
Структура обратилась к гражданам за помощью для устойчивого обеспечения кровью нуждающихся в ней лиц: "Станьте добровольными донорами крови и войдите в ряды наших друзей-спасателей жизни".
Желающие стать донорами крови могут обратиться по нижеприведенным адресам:
Центральный банк крови, улица Фейзуллы Гасымзаде, 65
Телефоны: 907
+99412 440 65 86
+99412 440 78 50
+99412 441 66 52.