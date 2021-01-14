Центральный банк крови обратился к гражданам за помощью

Центральный банк крови обратился к гражданам за помощью

Структура обратилась к гражданам за помощью для устойчивого обеспечения кровью нуждающихся в ней лиц

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В настоящее время сильно сократились запасы крови группы 0 (l) Rh- (1 отрицательная), A (ll) Rh- (2 отрицательная) и AB (lV) Rh- (4 отрицательная). Как передает Report, информацию распространил Центральный банк крови Азербайджана. Структура обратилась к гражданам за помощью для устойчивого обеспечения кровью нуждающихся в ней лиц: "Станьте добровольными донорами крови и войдите в ряды наших друзей-спасателей жизни". Желающие стать донорами крови могут обратиться по нижеприведенным адресам: Центральный банк крови, улица Фейзуллы Гасымзаде, 65 Телефоны: 907 +99412 440 65 86 +99412 440 78 50 +99412 441 66 52. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Qan Bankı vətəndaşlara müraciət edib: Ehtiyatlar tamamilə azalıb