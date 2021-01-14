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Центральный банк крови обратился к гражданам за помощью

Центральный банк крови обратился к гражданам за помощью Структура обратилась к гражданам за помощью для устойчивого обеспечения кровью нуждающихся в ней лиц
Здоровье
14 января 2021 г. 11:50
Центральный банк крови обратился к гражданам за помощью

В настоящее время сильно сократились запасы крови группы 0 (l) Rh- (1 отрицательная), A (ll) Rh- (2 отрицательная) и AB (lV) Rh- (4 отрицательная).

Как передает Report, информацию распространил Центральный банк крови Азербайджана.

Структура обратилась к гражданам за помощью для устойчивого обеспечения кровью нуждающихся в ней лиц: "Станьте добровольными донорами крови и войдите в ряды наших друзей-спасателей жизни".

Желающие стать донорами крови могут обратиться по нижеприведенным адресам:

Центральный банк крови, улица Фейзуллы Гасымзаде, 65

Телефоны: 907

+99412 440 65 86

+99412 440 78 50

+99412 441 66 52.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Qan Bankı vətəndaşlara müraciət edib: Ehtiyatlar tamamilə azalıb

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