Центральный банк крови и его отделения располагают необходимыми запасами крови

Центральный банк крови и его отделения в настоящее время располагают достаточными запасами компонентов крови.

Центральный банк крови и его отделения в настоящее время располагают достаточными запасами компонентов крови.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В Объединении отметили, что в банке крови и его отделениях имеются достаточные запасы крови, и при возникновении потребности медучреждения будут обеспечены кровью.

Было отмечено, что пользователи социальных сетей распространяют информацию об острой необходимости переливания крови военнослужащим, пострадавшим в ходе активных боевых действий: "Мы подчеркиваем, что эта информация является необоснованной".